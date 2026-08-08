OM : Genesio reconnaît avoir été surpris par son groupe

Bruno Genesio commence à mieux connaître son nouvel effectif. En stage avec l’Olympique de Marseille aux Pays-Bas, l’entraîneur olympien a confié à L’Équipe avoir découvert un groupe bien différent de l’image qu’il pouvait en avoir avant son arrivée.

« Ce n’est pas forcément l’image que j’avais de l’extérieur »

Après cinq semaines à la tête de l’OM, Bruno Genesio commence à tirer les premiers enseignements de son travail avec le groupe marseillais.

Dans un entretien accordé à L’Équipe pendant le stage de préparation à Zeist, aux Pays-Bas, le technicien français reconnaît avoir été agréablement surpris par l’attitude de ses joueurs.

« J’ai trouvé un groupe très réceptif, très travailleur, très engagé, qui vit très bien. Ce n’est pas forcément l’image que j’avais de l’extérieur, notamment sur la saison dernière, en voyant certains matches. Je m’attendais peut-être à un départ difficile, mais là, il y a une très bonne ambiance et de l’investissement. »

Un constat important pour Genesio, qui avait forcément observé de loin les difficultés rencontrées par l’OM avant de prendre les commandes de l’équipe.

Une préparation malgré l’incertitude du mercato

Le coach olympien dispose pour l’instant d’un groupe encore très susceptible d’évoluer dans les prochaines semaines.

Plusieurs joueurs présents au stage sont annoncés sur le départ, et cette incertitude n’est pas idéale pour commencer à installer de nouveaux repères collectifs.

Genesio ne le cache pas :

« Pour le staff, le groupe, comme les supporters, ce n’est pas idéal de faire une préparation en entendant qu’untel va ou peut partir… Quasiment chaque jour, c’est un nom différent. »

Malgré ce contexte, l’ancien entraîneur de Rennes ou Lyon souligne donc avant tout l’investissement et la qualité de vie du groupe.

À quelques semaines de la reprise, ce premier constat constitue au moins une base positive pour Bruno Genesio, même si la physionomie définitive de son effectif reste encore largement dépendante de la fin du mercato.