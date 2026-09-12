OM : Genesio s’agace !

Battu à Rennes (1-0) en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, l’OM enchaîne une troisième défaite consécutive. Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio a reconnu l’insuffisance des résultats tout en défendant l’investissement de ses joueurs. Le coach marseillais s’est surtout montré agacé au moment d’évoquer les objectifs du club.

« Pour le moment, c’est insuffisant »

Genesio estime que son équipe a montré de bonnes choses, notamment en première période, sans parvenir à concrétiser.

« C’est lourd parce que je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup de bonnes choses avec et sans ballon. Eux ont concrétisé le peu de temps fort qu’ils ont eu et pas nous. »

Le technicien insiste toutefois sur l’implication du groupe :

« J’ai rien à redire sur l’investissement des joueurs. Pour le moment, c’est insuffisant. »

Il rappelle également que plusieurs jeunes doivent encore progresser, dans un contexte où la patience est limitée à Marseille.

« Ce sont des matchs comme ça qui vont les faire grandir, mais il y a une exigence de résultat à Marseille qui ne laisse pas beaucoup de temps non plus. »

Genesio se crispe sur les objectifs

Interrogé ensuite sur les ambitions de l’OM, Genesio s’est montré beaucoup plus sec :

« Les objectifs, moi, je les ai en tête, c’est clair pour moi. Je suis là pour analyser les matchs, évaluer mon équipe. Maintenant, sur l’objectif, ce n’est pas à moi de dire ça. »

Une réponse qui traduit une certaine tension après un nouveau revers. Genesio veut rester concentré sur le contenu et la progression de son équipe, alors que les résultats commencent déjà à peser lourd.