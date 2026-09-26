OM : Genesio sous pression, Cornelius out et Paixao relancé… Les 3 infos de la semaine

La semaine a encore été particulièrement chargée autour de l’Olympique de Marseille. Après la défaite face au PSG, Bruno Genesio s’est retrouvé au centre des interrogations, tandis que la trêve internationale a apporté son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Entre la grave blessure de Derek Cornelius et le retour encourageant d’Igor Paixao, voici les trois informations majeures à retenir de la semaine olympienne.

1. Genesio sous pression après la défaite face au PSG

La semaine a commencé dans un climat particulièrement tendu après la défaite de l’OM face au PSG (1-2) au Vélodrome.

Cinquième revers consécutif toutes compétitions confondues, ce nouveau résultat a accentué la pression autour de Bruno Genesio. Après la rencontre, l’entraîneur marseillais a reconnu la gravité de la situation tout en fermant clairement la porte à l’idée d’une démission. OM

Dans le même temps, les supporters ont de nouveau exprimé leur mécontentement à l’égard de Frank McCourt et Stéphane Richard. Le coach olympien doit désormais profiter de la trêve pour tenter de remettre son équipe sur les rails.

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2. Cornelius, le gros coup dur de la trêve

La mauvaise nouvelle de la semaine concerne Derek Cornelius.

Blessé à la hanche lors d’un entraînement avec la sélection canadienne, le défenseur central pourrait être absent environ trois mois. Une indisponibilité importante pour un OM déjà limité quantitativement dans le secteur défensif. OM

Cette blessure devrait encore modifier la hiérarchie de Bruno Genesio. Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley disposent désormais d’une responsabilité accrue, tandis que Bamo Meïté pourrait profiter du calendrier particulièrement chargé après la trêve pour retrouver du temps de jeu.

Heureusement pour Marseille, la semaine a aussi apporté deux signaux positifs : Tochukwu Nnadi a retrouvé l’entraînement collectif, tandis qu’Igor Paixao s’est lui aussi entraîné normalement. OM

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3. Paixao enfin prêt à vraiment lancer sa saison ?

C’est peut-être la meilleure nouvelle de cette coupure internationale.

Après une préparation perturbée et un début de saison haché, Igor Paixao semble enfin en mesure d’enchaîner normalement. Sorti prématurément contre le PSG, le Brésilien avait rapidement rassuré sur son état physique avant de retrouver les séances collectives. OM

Cette trêve doit maintenant lui permettre de retrouver du rythme et de travailler davantage avec Bruno Genesio. Son retour à 100 % serait particulièrement précieux alors que l’OM va devoir disputer huit rencontres en seulement 28 jours après la reprise. OM

À cela s’ajoute l’émergence de Keyliane Abdallah, dont la valeur théorique a fortement progressé après ses premières apparitions encourageantes avec les professionnels. OM

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La trêve devait permettre à l’OM de souffler après un début de saison très compliqué. Elle offre déjà quelques raisons d’espérer avec les retours de Paixao et Nnadi, mais la grave blessure de Cornelius rappelle aussi à quel point l’effectif de Genesio reste fragile avant un mois d’octobre particulièrement chargé.