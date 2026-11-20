Bruno Genesio a salué les qualités techniques et le comportement d’Ulisses Garcia avant la réception du Mans. Le coach identifie également des points à améliorer défensivement chez le latéral suisse.

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Interrogé sur ses latéraux ce vendredi 20 novembre 2026 en conférence de presse, Bruno Genesio a expliqué adapter ses choix aux profils disponibles. Il n’évoque pas de consignes fondamentalement différentes d’un joueur à l’autre et maintient les mêmes principes de jeu. Dans ce cadre, il a développé son appréciation d’Ulisses Garcia, également cité quelques minutes plus tard par CJ Egan-Riley.

Des qualités de centre et un comportement apprécié

Genesio souligne la régularité du comportement de Garcia, qu’il débute une rencontre ou qu’il commence sur le banc. À ses yeux, le Suisse possède des qualités utiles dans les centres et les sorties de balle, deux aspects liés à la construction du jeu offensif marseillais↗. L’entraîneur associe ces qualités techniques à sa bonne intégration dans le groupe.

Ulisses (Garcia), il a un super état d’esprit. Il a toujours le même comportement peu importe s’il est titulaire ou non. Il est très apprécié des autres joueurs. Il a beaucoup de qualités offensives, des qualités techniques au niveau des centres, des sorties de balle. Il a des choses à améliorer défensivement, il y travaille, ça reste un joueur très fiable en L1.

L’évaluation reste précise sur le plan défensif : le coach estime que son joueur doit encore progresser dans ce domaine. Il souligne toutefois que Garcia travaille sur ces aspects et le considère comme une solution fiable en championnat, sans annoncer dans cette réponse une titularisation pour dimanche.

Egan-Riley salue aussi l’apport du Suisse

Le discours de CJ Egan-Riley rejoint celui de son entraîneur sur l’implication quotidienne de Garcia. Son coéquipier observe qu’il a continué à donner le maximum malgré un temps de jeu initialement inférieur à ses attentes. Il estime que les dernières rencontres ont montré ce que le latéral pouvait apporter à l’équipe.

Il apporte tellement à l’équipe, on l’a vu au cours des derniers matchs qu’il a joués. On est content de l’avoir avec nous. Peut-être qu’il n’avait pas autant de temps de jeu qu’il l’espérait au début mais il a toujours fait de bonnes chances quand il entrait en jeu. Il a toujours donné son maximum. Il mérite (de jouer plus), c’est vraiment un joueur qui peut nous aider.

Ces appréciations concernent autant l’attitude que les prestations du joueur. À l’approche d’OM–Le Mans↗, Genesio maintient ses principes pour les latéraux et continue de travailler les points défensifs qu’il a identifiés chez Garcia.