Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille retrouve le Vélodrome ce dimanche 22 novembre face au Mans. Pour cette rencontre programmée à 20h45, l’OM lance son opération Black Weeks avec des places disponibles dès 10 euros.

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L’Olympique de Marseille aborde la réception du Mans avec une dynamique favorable en championnat. Quatrièmes d’une Ligue 1 particulièrement serrée, les joueurs de Bruno Genesio↗ restent sur cinq succès consécutifs et souhaitent poursuivre cette série devant leur public, avant de retrouver la Ligue Europa.

Une réception importante pour l’OM au Vélodrome

Le match contre Le Mans intervient dans une période chargée pour les Olympiens. Après cette rencontre de la 12e journée, l’OM doit recevoir le Levski Sofia en Ligue Europa↗ le 26 novembre, avant un déplacement à Auxerre. La réception du promu constitue donc le prochain rendez-vous au Vélodrome dans le calendrier marseillais. Le classement reste particulièrement resserré autour de l’OM. Lorient, actuellement dixième, ne compte que trois points de moins que les Marseillais, ce qui donne une importance particulière à chaque rencontre de championnat.

Des billets à partir de 10 euros avec les Black Weeks

Pour accompagner l’équipe dans cette série positive, le club propose une offre spéciale à l’occasion des Black Weeks. Des places pour OM-Le Mans sont disponibles dès 10 euros sur la billetterie officielle de l’Olympique de Marseille. Cette opération concerne la rencontre du dimanche 22 novembre, dont le coup d’envoi est fixé à 20h45 au Vélodrome. Le club met ainsi en avant une possibilité d’assister à la prochaine sortie des hommes de Bruno Genesio↗ dans leur stade, alors que l’OM cherche à prolonger sa série de cinq victoires en Ligue 1.