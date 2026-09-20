OM : Genesio veut parler avec ses dirigeants

Battu 2-1 par le PSG ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM a enchaîné une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio a une nouvelle fois pointé les mêmes erreurs défensives, tout en assumant sa part de responsabilité. Le technicien marseillais a surtout annoncé vouloir rapidement échanger avec son staff et ses dirigeants.

« On n’apprend pas assez vite de nos erreurs »

Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration après cette nouvelle défaite dans le Classique.

« Ce sont les mêmes maux et les mêmes conséquences. On prend encore un but sur un deuxième ballon à la suite d’un coup de pied arrêté et en étant inattentifs. Je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps, mais on n’a malheureusement pas réussi à rééditer la seconde avec la même facture. On a beaucoup plus subi. »

L’entraîneur marseillais regrette surtout la manière dont son équipe a encaissé le deuxième but, seulement quelques minutes après l’égalisation.

« On a réussi à revenir au score, ce qui n’était pas une fine affaire. Mais on s’est déconcentrés, peut-être qu’on était encore dans l’émotion. C’est vraiment regrettable d’encaisser un but comme ça. Ça laisse beaucoup de frustration car on n’apprend pas assez vite de nos erreurs. »

« Ce n’est pas normal que l’OM soit dans cette situation-là »

Genesio a ensuite abordé sa propre situation, avec un discours particulièrement fort.

« Je suis un entraîneur, donc évidemment qu’on est aussi liés aux performances et aux résultats. Et encore plus dans un club comme Marseille. C’est insuffisant et j’assume ma part de responsabilités. Mais pour l’instant, je vais digérer cette défaite et parler avec mon staff et mes dirigeants. Je vais essayer de peser mes mots, mais ce n’est pas normal que l’Olympique de Marseille soit dans cette situation-là. »

Une déclaration qui devrait forcément alimenter les interrogations autour de l’avenir du coach, alors que l’OM traverse une crise sportive majeure.