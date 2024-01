OM : Gerets, Niang, « Valbuena prenait des coups »… Kaboré lâche des anecdotes croustillantes de l’entraînement !

Charles Kaboré, ancien milieu de terrain marseillais nous livre quelques anecdotes avec ses anciens coéquipiers.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Charles Kaboré était en visio dans notre dernier Débat Foot Marseille pour évoquer son passé de footballeur à l’OM mais aussi nous parler du Burkina Faso qui était encore en lice pour la CAN. L’ex milieu de terrain s’est livré sur les entraînements à cette époque, où il fallait se battre pour avoir du temps du jeu !

« Je me rappelle souvent de Valbuena, parce que moi comme je mettais beaucoup de coups on me menaçait tout le temps, « mamad » (Niang) me menaçait tout le temps, il me disait « commence pas à venir faire ton africain ici » alors que lui même est un africain (rires).



Parce que souvent je mettais des coups, à chaque entraînement je m’entraînais avec des crampons vissés et il me disait « nan nan nan tu t’entraînes pas avec ça ici, il faut pas venir casser les gens, c’est le week-end qu’on joue. » Et Matthieu (Valbuena) prenait tellement de coups, c’est incroyable, il lâchait jamais le ballon. On lui disait « Mathieu lâche, lâche » mais comme lui il aimait trop le ballon il prenait beaucoup de coups à l’entraînement.

Et Eric Gerets (entraîneur OM) aimait ça, il encourageait ça, il aimait vraiment la bataille parce qu’à chaque fois qu’on mettait des coups à l’entraînement et qu’il y’avait la bagarre, à la fin il criait « oui ce week-end on va gagner, ce week-end on va gagner, je vous sens » (rires).

Et c’est lui qui m’a vraiment donné la confiance de me battre pour ma place parce qu’au milieu c’était vraiment relevé avec Lorik Cana qui était le capitaine, Cheyrou, Wilson Oruma, Zenden qui était là aussi. Donc pour un joueur qui vient de Libourne franchement le niveau était vraiment vraiment haut.