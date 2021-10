OM : Gerson l’avoue, « j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment »

Ce vendredi, le brésilien Gerson était en conférence de presse avant le déplacement à Clermont. Le milieu de terrain a évoqué sa situation et les critiques à son égard.

« C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées. Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places. » Gerson – source : Conférence de presse (29/10/2021)

#Gerson: « C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 29, 2021

#Gerson: « Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 29, 2021