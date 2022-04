OM : Gerson, le caméléon…

Après des débuts compliqués, Gerson s’est adapté au football européen et à l’OM. Le milieu de terrain est un véritable couteau suisse et évolue à différents postes. Chose qu’il faisait déjà au Flamengo ce qui lui avait donné le surnom de joker !

Interrogé par l’Equipe, Tulio De Melo, intermédiaire dans le transfert du joueur, a expliqué l’adaptation de Gerson.

Gerson se sent à la maison à Marseille

« Ce qui lui manquait, c’est de se sentir bien tout simplement. C’était une question d’adaptation. Maintenant, il ressent la confiance des gens et se sent à la maison à Marseille. C’est un joueur très fort mentalement depuis Flamengo. Il est habitué à la pression. Dans l’équipe, tout le monde a un peu aidé à son intégration même s’il est plus proche naturellement de ses compatriotes Luis Henrique et Luan Peres. Mais maintenant il se sent à l’aise avec tout le monde. Il comprend de mieux en mieux le français et il peut s’exprimer un peu. Ses différents postes ? Ce n’est pas un problème, il faisait déjà ça au Brésil. Il sait s’adapter à ce que lui demande son entraîneur. » Tulio De Melo – source : L’Equipe (28/04/2022)

Le milieu de terrain Brésilien était en zone mixte après la victoire à Reims. Il avait notamment évoqué son but splendide et surtout décisif en cette fin de saison dans la course au podium.

« C’est une victoire très importante, je suis très heureux d’avoir apporté ma pierre à l’édifice. L’équipe a bien joué collectivement. Je suis content du but que j’ai inscrit et des trois points. Je me sens comme à la maison, la famille est heureuse. Au club, avec mes coéquipiers, je suis heureux. On travaille toujours pour évoluer dans le bon sens. Je sais que j’ai une bonne phase, mais je dois rester concentré, que je continue à travailler pour m’améliorer encore plus » Gerson – source : Zone Mixte (24/04/22)

Sa forme actuelle pourrait pousser les grands clubs européens à se pencher sur son cas dès cet été et Marseille pourrait écouter les offres, c’est ce que pense Mathieu Grégoire, journaliste à l’Équipe qui était notre invité lors de notre émission la semaine dernière :