OM : Gignac ne veut pas revenir en tant que joueur mais ouvre la porte dans un autre rôle !

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac a laissé un gros vide au poste d’attaquant. Le buteur des Tigres ne compte pas revenir à l’OM en tant que joueur mais ouvre la porte en tant que coach !

Depuis son départ de l’OM, le club n’a pas vraiment réussi à lui trouver un successeur. Avec l’arrivée de Milik, un brin d’espoir renaît pour les supporters marseillais qui ont tant aimé voir les buts d’André Pierre Gignac.

En tant qu’entraîneur ? Pourquoi pas — GIGNAC

L’ancien attaquant était sur RMC ce mardi soir pour évoquer son passage à l’OM. Il affirme ne pas vouloir revenir en tant que joueur mais ne ferme pas la porte à un autre rôle. Ayant l’ambition de devenir coach, il n’écarte pas la possibilité d’être sur le banc marseillais durant sa carrière.

« Revenir à l’OM ? En tant que joueur ce n’est pas possible. Je le dis en toute sincérité, ils n’ont pas besoin de moi. Bien sûr, je regarde les matchs. En tant qu’entraîneur ? Pourquoi pas. J’ai cette ambition de devenir entraîneur oui » André-Pierre Gignac – Source : Top Of The Foot sur RMC (23/03/21)