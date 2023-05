OM : Gigot, la poisse !

L’OM a perdu 3 points et ses chances de finir devant le RC Lens à Lille samedi soir dans le cadre de la 36e journée. Mais le club olympien a aussi perdu Samuel Gigot qui a été contraint de quitter le terrain après avoir reçu un coup de pied dans la tête !

Samuel Gigot avait retrouvé un place de titulaire après une absence liée à une blessure à la cheville contractée face à Lens début mai. Le solide défenseur n’a pas pu rester longtemps sur le terrain face à Lens, il a été touché au visage, sur un coup de pied de Carlos Baleba. Une action des premières minutes du match qui n’a pas été sanctionné d’un carton jaune. Samuel Gigot a été obligé de quitter le terrain a moitié KP, il a été remplacé par Issa Kaboré à la 19e minute.

Gigot va devoir passer des examens !

🔹Samuel Gigot 🇫🇷 va devoir suivre le protocole commotion mis en place par la LFP et passer des examens avant de pouvoir rejouer face à Brest ce samedi. (@laprovence)#TeamOM #OMSB29 pic.twitter.com/AZAGJ2moCw — MercatOM (@Mercat_OM) May 22, 2023

Son entraîneur Igor Tudor n’avait pas donné de nouvelles précises sur l’état de santé de son joueur après la rencontre: « Gigot ? On verra comment il va avec le docteur. Je n’ai pas vu l’action en détails pour en dire plus sur un éventuel carton pour le Lillois mais c’est sur cette action avec Baleba qu’il se blesse. » Selon La Provence, « Gigot va devoir suivre le protocole commotion mis en place par la LFP et passer des examens avant d’être certain de pouvoir rejouer » samedi face à Brest. Gigot avait déjà dû faire avec une commotion cérébrale en décembre dernier, mais aussi en avril 2021 avec le Spartak Moscou !