OM – Girona : De Zerbi aligne son onze type !

L’OM affronte à 20h Girona, De Zerbi opte pour un système en 4-3-3. Geronimo Rulli est titularisé dans les buts. La ligne défensive est formée de Murillo à droite, Garcia à gauche, tandis que Balerdi, capitaine pour l’occasion, est associé à Medina dans l’axe.

Medina axe gauche, Rowe ailier gauche !

Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Höjbjerg est positionné en sentinelle, dans un rôle de régulateur devant la défense. Il est accompagné de Gomes et Rabiot, deux profils plus offensifs chargés d’animer le jeu dans les demi-espaces. Ce trio inédit offre un mélange d’intensité, de volume de jeu et de technique, éléments clés du style voulu par le nouvel entraîneur italien.

📝 𝐋𝐞 𝐗𝐈 de départ aligné par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour #GironaOM , 3ème match de la préparation estivale ☀️ dans le cadre la AirCup 2025. pic.twitter.com/O8odplHg5O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2025

Rulli

Murillo, Balerdi, Medina, Garcia

Gomes, Hojbjerg, Rabiot

Greenwood, Gouiri, Rowe