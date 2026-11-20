Bruno Genesio veut préserver le lien avec Angel Gomes et Neal Maupay, y compris lorsqu’ils jouent moins. Avant OM–Le Mans, l’entraîneur a détaillé une méthode qui associe dialogue, soutien et travail à l’entraînement.

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Le cas d’Angel Gomes et de Neal Maupay a été évoqué ce vendredi 20 novembre 2026 en conférence de presse. Interrogé sur la manière de leur redonner confiance, Bruno Genesio a insisté sur l’accompagnement de tous les membres de son effectif. Le technicien considère le dialogue comme un outil quotidien, auquel doivent s’ajouter des situations de travail concrètes.

Conserver le dialogue avec les joueurs moins utilisés

Genesio veut garder un contact régulier avec les titulaires comme avec ceux qui jouent moins. Pour les joueurs en difficulté↗, il associe le soutien psychologique à des gestes et des situations répétés à l’entraînement. Il rappelle également que les remplaçants peuvent modifier le cours d’une rencontre, comme il l’a observé à Lens.

On travaille avec le dialogue. Toujours garder le lien avec les joueurs, ceux qui jouent et ceux qui jouent un peu moins. C’est primordial. Lors du dernier match à domcile, il n’y a pas eu de sifflets. Ca montre que le public est aussi conscient sur l’importance qu’ils ont sur le mental de nos joueurs. On a besoin de tout le monde avec de la confiance. On a vu encore à Lens que des joueurs qui viennent du banc de touche peuvent être décisifs. C’est à la fois réconforter ceux qui en ont besoin mais aussi travailler à l’entraînement sur des gestes, des situations, qui leur permettront d’être encore plus en confiance sur le terrain.

Le coach a aussi relevé l’absence de sifflets lors du dernier match à domicile, dans cette réponse consacrée au soutien à ses joueurs. Il estime que le public mesure son influence sur leur état mental et souhaite pouvoir compter sur l’ensemble du groupe.

La confiance à retrouver, puis à entretenir

Au-delà de ces deux cas, Genesio distingue la difficulté de retrouver la confiance de celle de rester exigeant quand les résultats s’améliorent. Il explique qu’un geste ou quelques mots peuvent modifier le comportement d’un joueur, mais que les bonnes périodes peuvent aussi s’accompagner de relâchement. Cette gestion accompagne la préparation d’OM–Le Mans↗.