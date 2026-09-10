OM : Gouiri, Abdallah, avenir… Les 5 points à retenir de la conférence de presse d’Harit

Présent ce jeudi au centre Robert Louis-Dreyfus à la veille du déplacement de l’OM à Rennes, Amine Harit s’est longuement exprimé face aux médias. Son début de saison, sa relation avec Bruno Genesio, son avenir, sa complicité avec Gouiri ou encore la place des jeunes : voici les cinq points à retenir de sa conférence de presse.

1. Harit assure que le groupe n’est pas abattu

Malgré les deux défaites consécutives de l’OM, le milieu offensif marocain assure que le groupe reste mobilisé.

« Tous les matchs sont difficiles. On travaille pour être à 100 %. Il n’y a pas de cadeau cette année. Quand je vois la semaine d’entraînement, je ne vois pas un groupe abattu. On est concentrés. »

Un message important avant un déplacement difficile à Rennes, où Marseille devra rapidement retrouver une dynamique positive.

2. Une vraie complicité avec Gouiri

Harit a également insisté sur sa relation technique avec Amine Gouiri, auteur d’un doublé face au Paris FC.

« Il sent le foot. Il a toujours mis des buts. Il retrouve une belle confiance. On parle le même football. Il veut toujours être dispo pour ses coéquipiers. C’est naturel. »

Le Marocain estime que les deux joueurs se trouvent facilement et cherchent désormais à devenir plus décisifs ensemble.

🗣️ Sur Gouiri, “sur quelques actions, je lui ai fait la remarque”#Harit : “Avec Gouiri ? Sur quelques actions, je lui ai fait la remarque (sourire). C’était constructif. On a envie d’être décisifs. Il n’y a pas eu d’échange particulier. On aime le football, on se trouve… pic.twitter.com/8rhIClzoOx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2026

3. « Je suis très content d’être là »

Après son prêt la saison dernière, Harit assure ne pas revenir à Marseille avec un esprit de revanche.

« La saison dernière, mon prêt a été bénéfique, j’ai retrouvé le plaisir de jouer chaque week-end. Je suis très content d’être là, j’ai envie de faire une grande saison collectivement et individuellement. On peut faire quelque chose de bien. »

Concernant son avenir et son contrat, il confirme néanmoins qu’il y a eu des échanges avec la direction :

« Il y a eu des discussions avec le club. Par respect pour le club, je ne vais pas m’attarder dessus ici. Il me reste un an de contrat, je suis très content d’être là. Les contrats, on verra plus tard. »

4. Harit croit beaucoup en Keyliane Abdallah

Dans un effectif limité quantitativement, les jeunes pourraient avoir une vraie carte à jouer cette saison. Harit voit notamment Keyliane Abdallah comme un élément capable de gagner en importance.

« Il découvre la Ligue 1, il gratte des minutes. Il a les qualités pour être un joueur important cette saison au vu de l’effectif qui n’est pas énorme. Il est sur la bonne route. »

Une déclaration qui confirme les attentes placées autour du jeune attaquant marseillais.

5. Genesio lui offre beaucoup de liberté

Enfin, Harit a affiché son plaisir de travailler avec Bruno Genesio, notamment grâce à la liberté laissée aux joueurs offensifs.

« Travailler avec le coach, c’est un réel plaisir. Il nous laisse beaucoup de liberté. »

Le Marocain se dit par ailleurs prêt à évoluer à plusieurs postes :

« Je ne me prends pas la tête, je peux me débrouiller un peu partout. J’espère être décisif, donner le meilleur à chaque match, peu importe le poste. »

Une polyvalence précieuse pour Genesio alors que l’effectif olympien offre encore peu de solutions dans plusieurs secteurs.