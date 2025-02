OM : Gouiri, Balerdi, AJA, VAR… La conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Ce vendredi le défenseur Roberto De Zerbi était en conférence de presse avant le déplacement à Auxerre. Voici cette intervention résumée en 5 points :

Amine Gouiri et le rôle de numéro 9 : De Zerbi compare Gouiri à Gonzalo Higuain, soulignant qu’il doit travailler sur sa confiance en lui pour exploiter pleinement ses qualités et jouer comme un véritable numéro 9.

🎙️ « Gouiri a tout, vraiment, pour pouvoir être un des plus grands avants-centres d’Europe… Il me rappelle Gonzalo #Higuain« #DeZerbi : « #Gouiri doit travailler sur son estime de soi. Lui n’est pas entièrement conscient de sa force et ses qualités. J’essaye de m’en occuper. Il… pic.twitter.com/NQ2KhjKdBZ

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 21, 2025