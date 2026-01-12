OM – Gouiri : “Ce n’est pas de la faute d’Aubameyang !”

À la veille d’un rendez-vous important en Coupe de France face à Bayeux, Amine Gouiri s’est présenté en conférence de presse ce lundi avec un discours empreint de lucidité et de solidarité. L’attaquant de l’OM est notamment revenu sur un épisode marquant du récent Trophée des Champions disputé face au PSG, et plus précisément sur la dernière action qui aurait pu faire basculer la rencontre en faveur des Marseillais.

Mené 2-1 dans les ultimes instants, l’Olympique de Marseille avait encore un espoir de décrocher le trophée. Pierre-Emerick Aubameyang, idéalement placé, avait alors la balle de l’égalisation — et potentiellement de la victoire — au bout du pied. Une action décisive qui s’est finalement retournée contre l’OM, le Paris Saint-Germain parvenant à récupérer le ballon avant d’inscrire un but scellant définitivement le sort du match.

🗣️ “Aubameyang se sent touché parce qu’on était à une minute du trophée”#Gouiri : “La dernière action (PSG – OM), c’est délicat. S’il marque, il plie le match et tout est réglé, Malheureusement, ils récupèrent et marquent. Ce n’est pas de sa faute parce que s’il marque, c’est… pic.twitter.com/BCs9gra9cx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2026

Interrogé sur cette séquence, Amine Gouiri a tenu à défendre son coéquipier, refusant toute forme de mise en cause individuelle. “La dernière action (PSG – OM), c’est délicat. S’il marque, il plie le match et tout est réglé, malheureusement, ils récupèrent et marquent. Ce n’est pas de sa faute parce que s’il marque, c’est fini. Il se sent touché parce qu’on était à une minute du trophée, c’est le football.”