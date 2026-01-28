OM / Gouiri désabusé lâche : « Avec le match qu’on a fait, on ne mérite rien »

L’Olympique de Marseille a quitté la Ligue des champions par la petite porte, battu lourdement à Bruges (0-3) lors de la dernière journée, un revers synonyme d’élimination.

Au terme de cette rencontre manquée, Amine Gouiri, attaquant olympien, s’est présenté au micro de Canal+ pour livrer une analyse lucide et sans détour de la prestation marseillaise.

« On a loupé notre match, on ne voulait pas compter sur les résultats des autres. On a pris 3 buts, c’est ça qui nous coûte la qualif’ », a reconnu l’international algérien, pointant directement les insuffisances collectives de l’OM. Malgré le scénario cruel de la soirée, marqué par un but tardif de Benfica dans l’autre rencontre du groupe, Gouiri a insisté sur la responsabilité marseillaise : « Le scénario est cruel parce qu’on a loupé notre match, mais il ne fallait pas compter sur les autres. Il fallait gagner ou prendre un point ».

Très déçu, l’attaquant n’a pas cherché d’excuses : « Avec le match qu’on a fait, on ne mérite rien ». L’élimination actée, le discours se veut désormais tourné vers l’avenir. « On va relever la tête, il reste le Championnat et la Coupe de France », a-t-il assuré, rappelant l’enchaînement rapide des échéances. « Il va vite falloir récupérer car on a un match dans deux jours (face au Paris FC samedi) », a-t-il conclu, soulignant l’urgence de rebondir pour un OM déjà sous pression.