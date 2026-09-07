OM : Gouiri lâche, “ce n’est pas normal !”

Auteur d’un doublé face au Paris FC, Amine Gouiri n’a pas pu empêcher la défaite de l’OM au Vélodrome (2-3). Après la rencontre, l’attaquant marseillais a surtout pointé l’entame catastrophique de son équipe, tout en refusant de céder à la panique après ce début de saison compliqué.

« On ne peut pas gagner un match en faisant une entame pareille »

Mené après seulement 25 secondes de jeu, l’OM a encore payé cher ses erreurs défensives. Gouiri n’a pas cherché à minimiser le problème :

« Ce n’est pas normal de faire une entame comme ça. Comme je le dis, on ne peut pas gagner un match en faisant une entame pareille. Ce n’est pas normal. Après, ça arrive et il faut continuer. Mais c’est vrai que faire une entame comme ça à domicile, c’est inadmissible. »

Malgré la deuxième défaite consécutive des Marseillais, l’ancien Rennais assure que le vestiaire reste uni et que tout le monde continue de « tirer dans le même sens ».

Gouiri retrouve progressivement ses sensations

Sur le plan personnel, l’attaquant explique également monter progressivement en puissance après un retour tardif lié à la Coupe du monde.

« J’essaie de mettre en place quelque chose à l’entraînement avec le staff pour que je me sente bien rapidement. Je commence à enchaîner les matchs et je me sens de mieux en mieux. »

Son doublé constitue l’un des rares motifs de satisfaction d’une soirée frustrante pour l’OM.