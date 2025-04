OM – Gouiri : “On voulait simplement récupérer notre place rapidement !”

L’Olympique de Marseille s’impose (4-1) face au Stade Brestois, ce dimanche soir au Stade Vélodrome, lors de la 31ᵉ journée de Ligue 1. Une victoire importante pour les Marseillais, qui reprennent seuls la seconde place du classement avec deux points d’avance sur Lille.

La réaction à chaud de l’attaquant de l’OM Amine Gouiri au micro de DAZN :

On voulait vraiment gagner, car nous débutions le match ce soir en étant quatrièmes au classement, et nous avons livré une très belle prestation pour l’emporter avec la manière. Cela ne nous a pas mis la pression, puisque nous jouions à domicile : nous voulions simplement récupérer notre place rapidement.

J’aime vraiment jouer avec les autres, être connecté au jeu, et le coach le sait très bien : il connaît mon profil, il fait en sorte que je puisse m’exprimer du mieux possible. Je prends du plaisir car il me laisse beaucoup de liberté. Je me sens vraiment bien dans cette équipe.

– Amine Gouiri : Source DAZN