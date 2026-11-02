Une célébration originale qui cachait un clin d’œil à Igor Paixão ! Après la victoire de l’OM face à Toulouse (2-0), dimanche soir au Vélodrome, Amine Gouiri a expliqué le geste réalisé avec le Brésilien et Amine Harit après son but. Une référence inattendue aux lives TikTok de son coéquipier, qui témoigne également de la bonne ambiance retrouvée dans le vestiaire marseillais.

Deux buts en 25 minutes et une célébration qui a intrigué les supporters. L’OM a parfaitement lancé sa rencontre face à Toulouse, dimanche soir, avec une ouverture du score d’Amine Harit dès la deuxième minute, avant que Gouiri ne double la mise à la 25e, sur une récupération haute d’Igor Paixão.

Au moment de fêter cette deuxième réalisation, les trois attaquants marseillais se sont retrouvés pour une scène inhabituelle : les mains en forme de téléphone, ils ont fait semblant de tapoter sur un écran, tout sourire.

Une séquence amusante dont Gouiri a dévoilé l’origine après la rencontre.

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« Il fait des lives TikTok » : Gouiri raconte !

Interrogé après la victoire, l’international algérien n’a pas pu retenir son rire au moment de raconter l’histoire de cette célébration.

« Vous pourrez demander aussi à Igor (Paixao). En fait, il fait des lives Tik Tok », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le geste faisait donc référence aux diffusions en direct d’Igor Paixão sur le réseau social, où le Brésilien invite ses spectateurs à interagir avec son écran.

Au-delà de cette anecdote, Gouiri a surtout insisté sur la complicité qui s’est installée au sein du groupe de Bruno Genesio.

« Il y a une très bonne ambiance dans l’équipe. On s’entend bien et ça ressent sur le terrain. On prend énormément de plaisir toute la semaine à l’entraînement. Aujourd’hui, ça paye et on espère continuer comme ça. »

Cette entente s’est aussi traduite dans le jeu face au TFC. Harit a lancé les Olympiens dès l’entame, avant que Paixão ne soit impliqué sur le deuxième but. Une efficacité offensive déterminante dans la victoire marseillaise contre Toulouse (2-0)↗.

📱😅 Amine Gouiri explique la célébration « tiktok » ! #OMTFC https://t.co/4eTzx7rV6l — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2026↗

Quatre victoires de suite et un vestiaire qui retrouve le sourire

Après un début de saison compliqué, l’OM vient d’enchaîner quatre succès consécutifs en Ligue 1. Une série qui permet aux Marseillais de remonter à la sixième place du classement.

Gouiri estime que cette amélioration récompense la persévérance du groupe, malgré les difficultés rencontrées lors des premières journées.

« C’est vrai qu’on a mal commencé, mais même quand on perdait, il y avait du positif dans le jeu. Il y avait du contenu et on n’a pas lâché. On savait que la situation allait tourner. Aujourd’hui, je pense que c’est le cas. Il faut continuer comme ça et ne pas se relâcher, parce que la saison est longue », a confié l’attaquant.

Cette joie collective ne doit toutefois pas masquer les difficultés encore rencontrées par Marseille. Malgré le succès, Bruno Genesio a reconnu un recul inquiétant de son équipe en seconde période↗.

Mais pour les supporters olympiens, la célébration improvisée de Gouiri, Harit et Paixão restera l’une des images de cette quatrième victoire consécutive. Le symbole d’un groupe qui reprend confiance et retrouve le plaisir de jouer ensemble.