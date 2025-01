OM : Gouiri, Rowe, Lyon… la conférence de presse de De Zerbi résumée en 5 points !

Voici le résumé en 5 points de la conférence de presse de Roberto De Zerbi avant le match OM vs Lyon.

Objectif offensif pour l’OM : Roberto De Zerbi insiste sur l’importance de marquer plus de buts. Il se dit frustré par le manque d’occasions concrétisées récemment, et veut que son équipe retrouve son efficacité offensive, notamment contre Lyon.

De Zerbi veut plus de buts !

🎙️ « Ma santé est liée à ces buts et aux occasions »#DeZerbi : « Ma santé est liée à ces buts et aux occasions. Quand l’équipe ne tire pas ou ne marque pas, ça m’énerve. Au cours des dernières semaines, il y a quelques joueurs importants qui n’ont pas été à 100% au niveau physique… pic.twitter.com/hV6L8lH11L — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2025



Satisfaction sur Rabiot : Il considère Adrien Rabiot comme le milieu le plus offensif de l’équipe et souhaite l’exploiter davantage en le servant mieux dans ses insertions. De Zerbi met en avant la complémentarité de Rabiot avec Rongier et Hojbjerg dans le milieu de terrain.

🎙️ « Hojbjerg est un joueur total toujours habitué à évoluer avec un autre milieu »#DeZerbi : « Je pense que c’est le rôle où il est le meilleur. II faut qu’on exploite Adrien encore mieux dans les insertions. Il n’est souvent pas servi au bon moment ou avec la bonne qualité.… pic.twitter.com/9MIs7Crf9G — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2025

Réaction après les défaites : De Zerbi appelle à une réaction équilibrée après la défaite contre Nice, soulignant qu’il est important de rester lucide et de ne pas se croire meilleurs qu’on ne l’est, malgré la position de l’OM en deuxième place du championnat.

De Zerbi attend plus de Rowe et Greenwood

Confiance en Greenwood et Rowe : De Zerbi soutient que Mason Greenwood est en progression après une longue pause, soulignant le rôle positif de son père dans son adaptation. Il est également patient avec Rowe, jeune joueur qu’il estime prometteur mais encore en phase d’adaptation.

Gouiri et suite du Mercato : De Zerbi se montre ouvert à l’idée de recruter d’autres joueurs de haut niveau, après la l’arrivée annoncée de Gouiri. Il considère l’attaquant comme polyvalent et un renfort important, mais reste prudent quant à d’autres mouvements sur le mercato.

🎙️ »Gouiri est un joueur polyvalent qui peut jouer comme avant-centre »#DeZerbi : « #Gouiri est un joueur polyvalent qui peut jouer comme avant-centre, comme quand il a commencé sa carrière. C’est un joueur que je connais assez bien depuis longtemps. Il peut jouer un peu à tous… pic.twitter.com/8tErPSBRFd — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2025