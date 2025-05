OM : Grand remaniement à prévoir pour la réserve !

La saison de l’équipe A de l’OM va pouvoir se terminer après avoir rempli tous ses objectifs fixés au début de saison. Mais du côté de la réserve, de nombreux changements sont à prévoir après une saison qui se sera effilochés au fil du temps.

La saison de l’équipe première de l’OM va approcher de son terme, alors que le club se trouve actuellement classé à la deuxième place du classement Ligue 1. Alors que le dernier match se déroulera samedi, face à Rennes, l’objectif sera d’assurer cette place occupée pendant un long moment cette saison. Et avec la qualification directe en Ligue des Champions, on peut dors et déjà affirmer que les objectifs principaux auront été remplis.

Mais ce n’est malheureusement pas le cas pour toutes les équipes olympiennes. La réserve, entraînée par Jean-Pierre Papin a connu une saison compliquée. Affichant de superbes résultats lors des premiers mois, la dynamique s’est peu à peu égrainée. Alors que l’objectif principal était de monter en National 2, les derniers résultats ne permettront malheureusement pas aux hommes du ballon d’or français d’atteindre leur objectif.

De nombreux changements en vue cet été !

Et alors que l’équipe se prépare à affronter Montpellier ce samedi pour le dernier match de la saison, c’est tout un nouveau cycle qui devrait redémarrer dès cet été. Et d’après des informations de La Provence, le principal changement à venir serait celui du départ de Jean-Pierre Papin. Après une saison rythmée par les tensions internes entre l’entraîneur et Ali Zarrak, ce pourrait être Romain Ferrier, l’adjoint de l’ancien buteur marseillais, qui pourrait lui succéder.

En ce qui concerne les joueurs, beaucoup de départs sont également attendus. Kassim Abdallah, 38 ans, prendra sa retraite cet été alors que Yakine Mmadi, Benyahia-Tani, Ibrahim Gomis et Alexandre Tunkad arriveront en fin de contrat. Sonane Sidi devrait néanmoins rester, lui qui a marqué 15 buts cette saison, après avoir été prolongé de deux ans. Il faudra également faire attention aux jeunes ayant remporté la coupe Gambardella en 2024, car de nombreux contrats prendront fin en 2026. Seul Yanis Sellami, à qui il reste encore deux années de contrat, devrait rester mais pour reprendre l’entraînement avec les pros.