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OM : Greenwood, Balerdi… Quel onze face à Metz ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le moment de vérité approche pour l’Olympique de Marseille. À 6 journées de la fin, les hommes de Habib Beye lancent leur sprint final ce vendredi soir avec la reception du FC Metz !

Actuellement 4e de Ligue 1, l’OM doit se relancer après 2 défaites dans la course à la Ligue des champions. Après avoir perdu face au LOSC et Monaco, l’OM va affronter la lanterne rouge de ligue 1, le FC Metz…

Des absences qui rebattent les cartes

Pour ce rendez-vous crucial, Marseille devra composer avec plusieurs incertitudes. Si Mason Greenwood et Léo Balerdi sont de retour, 3 joueurs vont manquer à l’appel.

Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia manque toujours à l’appel après une blessure à la cuisse contractée à l’entraînement. En défense, en plus d’Aguerd, Egan-Riley est aussi blessé.

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Le onze de l’OM probable

Dans la continuité du dernier match remporté face à Auxerre, le technicien olympien devrait reconduire un onze très similaire :

Gardien : Rulli
Défense : Weah, Balerdi, Medina, Emerson
Milieu : Timber, Hojbjerg
Attaque : Greenwood, Gouiri, Aubameyang, Paixao

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