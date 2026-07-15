OM : Greenwood, Benatia, Mercato… les 5 annonces fortes de Grégory Lorenzi

Nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a détaillé les grandes lignes du projet marseillais lors d’une conférence de presse ce mercredi 15 juillet. Situation financière, ventes nécessaires, départ de Mason Greenwood, reconstruction de l’effectif et ambitions sportives : voici les cinq points forts de sa conférence de presse.

Mercato OM : Lorenzi confirme que des ventes seront nécessaires

Grégory Lorenzi a placé la situation financière au centre du projet actuel de l’Olympique de Marseille.

Le directeur sportif a expliqué que la priorité était de retrouver un équilibre économique.

« La priorité du club c’est de retrouver une santé financière », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’OM doit respecter les engagements pris auprès des instances de contrôle et cela passera par des mouvements dans l’effectif.

🗣️ “Le mercato prend un peu de temps aussi à cause de la Coupe du monde pas terminée”#Lorenzi : “On doit rester ambitieux comme l’OM l’a toujours été. On veut gagner des matchs et finir à hauteur des places européennes. Le dire c’est facile et il faut le faire avec des… pic.twitter.com/bnUBJa4z1Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

L’OM devra reconstruire progressivement son effectif

Le nouveau dirigeant marseillais a également expliqué que la transformation du groupe ne pouvait pas se faire en quelques semaines.

Grégory Lorenzi souhaite construire un effectif équilibré avec plusieurs profils : des joueurs expérimentés, des éléments connaissant la Ligue 1 et l’Europe, mais aussi des jeunes à développer.

Le projet doit s’inscrire dans la durée et non dans une succession de changements massifs chaque saison.

Greenwood : Lorenzi explique le transfert au Fenerbahçe

Le départ de Mason Greenwood a aussi été abordé lors de la conférence de presse.

Grégory Lorenzi a expliqué que l’OM n’avait pas reçu autant d’offres que certains pouvaient l’imaginer et que le joueur souhaitait quitter Marseille.

Selon lui, le marché a fixé la valeur du transfert, avec un départ vers le Fenerbahçe pour 39 millions d’euros.

Le directeur sportif a expliqué que le club ne souhaitait pas retenir un joueur qui ne voulait plus porter le maillot marseillais avec l’état d’esprit attendu.

🗣️ “Greenwood voulait quitter le club le plus vite possible…” “80-100M€, le marché a décidé qu’il ne les valait pas !”#Lorenzi : “Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l’image que le joueur peut avoir. Il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup… pic.twitter.com/bb8K8aVSrm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

Benatia n’a plus de rôle à l’OM

Interrogé sur Medhi Benatia, Grégory Lorenzi a confirmé que l’ancien conseiller sportif n’avait plus de fonction au sein du club.

Il a précisé avoir échangé avec lui afin d’assurer une transition sur certains dossiers déjà ouverts.

Mais il a démenti toute implication actuelle de l’ancien international marocain dans le fonctionnement du club.

Les ambitions sportives restent élevées

Malgré les contraintes économiques, Grégory Lorenzi assure que l’OM conserve des objectifs importants.

Le directeur sportif souhaite construire une équipe capable de retrouver les places européennes.

L’objectif est désormais de trouver le bon équilibre entre compétitivité sportive et stabilité financière.

La nouvelle direction marseillaise avance donc avec une feuille de route claire : réduire les contraintes économiques, remodeler l’effectif et construire un projet durable.