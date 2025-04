OM : Greenwood, ça repart de là ?

L’OM s’est imposé 3-2 à Nantes lors de la 28e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de ce match pas vraiment maitrisé par les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans la douleur face à un TFC accrocheur (3-2), au terme d’un match animé au Vélodrome. Les Marseillais ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Suazo, mais Toulouse a vite réagi avec une tête de Magri. Deux gestes de grande classe signés Greenwood et Rabiot ont ensuite permis aux hommes de De Zerbi de faire le break. Malgré la réduction du score de Sierro, les Toulousains n’ont pas réussi à arracher l’égalisation malgré plusieurs occasions franches. L’OM, parfois fébrile défensivement, a su tenir le score dans les dernières minutes. Grâce à ce succès, les Phocéens reprennent la 2e place du classement, avec deux points d’avance sur Monaco.

Mason Greenwood a une nouvelle fois connu une première période bien loin du niveau qu’il affichait lors de la phase aller, semblant effacé et peu inspiré. Mais l’Anglais conserve ce talent brut qui peut faire basculer un match à tout moment. Sur une lourde frappe du pied droit, il a trouvé la faille et trompé Guillaume Restes à la 57e minute, relançant l’OM dans la rencontre. Il aurait même pu être passeur décisif en fin de match, mais Luis Henrique a manqué le cadre sur son service (87e). Il a affiché un visage bien plus intéressant après son but, enfin le déclic pour retrouver ses qualité dans le sprint final ?