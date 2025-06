OM : Greenwood comparé ce joueur star anglais par… Adrien Rabiot !

Alors qu’Adrien Rabiot est revenu sur sa saison à l’OM dans un entretien pour le journal anglais The Athletic, il est revenu sur la forme de Mason Greenwood. Co-meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, l’ailier anglais s’est vu comparé à une star mondiale par son coéquipier français.

Adrien Rabiot aura été au cœur des discussions des supporters de l’OM cette saison. Auteur d’une première année marseillaise exceptionnelle où il aura permis à l’OM de se qualifier en Ligue des Champions, le joueur international français aura été élu olympien de l’année par les supporters. Et lors d’un entretien accordé au journal The Athletic, le milieu de terrain a tenu à mettre l’accent sur ses coéquipiers et notamment Mason Greenwood, également auteur d’une grande saison.

« Mason (Greenwood) est un joueur incroyable. S’il n’avait pas eu tous ses problèmes, je pense qu’il aurait une image comme celle de (Jude) Bellingham. Mason serait la star. Parce que c’est un joueur exceptionnel. Il peut marquer du pied droit comme du pied gauche, il a une frappe exceptionnelle, il sait dribbler. On a beaucoup de chance de l’avoir. Quand il est vraiment concentré, il fait de très grandes choses. »

Greenwood comparé à Bellingham !

Co-meilleur buteur de Ligue 1 au côté d’Ousmane Dembélé avec 21 réalisations, Greenwood aura donc connu une très grande première saison du côté de l’OM cette saison également. De quoi être comparé à Bellingham par Rabiot, signe de son immense talent. Cependant, ses antécédents suivent encore le joueur, qui a du mal à se défaire de cette image notamment dans son pays d’origine où il avait été boycotté.

Mis au placard par Manchester United, le joueur avait rebondit du côté de Getafe où il avait retrouvé du temps de jeu durant une saison entière, lui qui n’avait plus joué depuis un an et demi avant cela. Auteur de bonnes prestations à ce moment là, l’OM avait donc foncé sur l’occasion et l’avait recruté l’été dernier. Cité dans plusieurs rumeurs mercato tout au long de la saison, le club ne souhaite cependant pas se séparer du joueur cet été en raison de la Ligue des Champions à venir la saison prochaine.