OM : Greenwood de retour ? Les premières rumeurs mercato… live à 12h30 !

Retrouvez Débat Foot Marseille en live ce jeudi à 12h30 avec Benjamin Courmes et Nicolas Filhol… Le programme « Débat Foot Marseille » aborde plusieurs sujets brûlants concernant l’OM, dont la situation de Greenwood, qui doit prouver son niveau sous la pression de De Zerbi. Le départ possible de Balerdi est évoqué, avec un intérêt grandissant pour lui sur le marché des transferts. Le futur de De Zerbi est également discuté, notamment son intérêt potentiel de clubs italiens. Le programme se penche aussi sur la situation financière du PSG, avec un focus sur ses salaires hors normes. En avant-match, les difficultés de Reims sont analysées, tout comme l’état de forme de certains joueurs de l’OM, avec des absences notables comme celles de Hojbjerg et Murillo.

En live sur Twitch à 12h30, en replay à 17h30 sur Youtube !