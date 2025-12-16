Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Greenwood DEPENDANCE , Balerdi sous pression, Mercato : que prépare Longoria ?
OM Actualités

OM : Greenwood DEPENDANCE , Balerdi sous pression, Mercato : que prépare Longoria ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille ! Retour sur OM – Monaco (1-0), Greenwood dépendance ? Polémique d’arbitrage… Mais aussi le coup de pression sur Balerdi et le mercato hivernal.

 

 

OM – Monaco, victoire par KO ! Un mercato hivernal interne ?

– Analyse à froid de cette défaite
– Notes L’Equipe
– Greenwood dépendance ?
– Arbitrage critiqué par Monaco
– Résultats et classement

Question du jour : De Zerbi doit-il trancher entre Balerdi et Pavard ?

Gros débat : Vers un mercato hivernal interne ?
– Déclaration Longoria sur le mercato
– Traoré, enfin du choix en attaque ? Le 10 recherché ?
– Medina pour relancer la concurrence à gauche et en défense central ?
– Gouiri, un autre profil en attaque. Une solution en faux 10 ? A gauche…
– Aucun recrutement extérieur ? Quels besoins ? Départs ?

