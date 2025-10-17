Info Chrono
OM : Greenwood et Paixao régalent à l'entrainement !
OM Actualités

OM : Greenwood et Paixao régalent à l’entrainement !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille a partagé ce jeudi sur ses réseaux sociaux une vidéo d’entraînement qui a rapidement séduit les supporters. On y voit les joueurs olympiens affiner leur travail devant le but dans une séance rythmée et intense.

Particulièrement en vue, Igor Paixao et Mason Greenwood se sont distingués par leur grande précision et leurs gestes techniques de haut niveau, confirmant leur montée en puissance à l’approche du match face au Havre.

Le gardien marseillais n’est pas en reste : auteur de plusieurs parades spectaculaires, il a également contribué au spectacle de cette séance placée sous le signe de la rigueur et de l’efficacité.

