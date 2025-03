OM : Greenwood, l’heure du second souffle !

En difficulté ces dernières semaines, Mason Greenwood a perdu sa place de titulaire à l’OM lors des deux derniers matches face à Lens et Paris. L’attaquant anglais a profité de la trêve internationale pour s’entraîner et tenter de convaincre Roberto De Zerbi de lui redonner sa chance dès le match contre Reims.

L’essentiel : Mason Greenwood a écourté ses jours de repos pour s’entraîner individuellement à La Commanderie.

Relégué sur le banc, il doit prouver à De Zerbi qu’il mérite de retrouver une place de titulaire.

Avec 15 buts, il reste un élément clé pour l’OM dans la course à la Ligue des champions.

Après avoir perdu sa place de titulaire à l’OM lors des deux derniers matches, Mason Greenwood cherche à relancer sa dynamique pour aider son équipe à sécuriser la deuxième place de Ligue 1. L’attaquant anglais a décidé de s’entraîner pendant la trêve internationale, écourtant ses jours de repos pour travailler individuellement avec un préparateur physique du club.

Piqué par De Zerbi !

Relégué sur le banc face à Lens (0-1, le 8 mars) puis contre le PSG (1-3, le 16 mars), Greenwood a connu une période plus compliquée. Roberto De Zerbi a justifié cette mise à l’écart par une condition physique et mentale insuffisante. « Il n’était pas à 100 % », a expliqué l’entraîneur italien, qui a appliqué la même approche à Luis Henrique, remplaçant contre Lens avant de réintégrer le onze de départ.

Mason Greenwood emerges as one of the highest-paid stars in Ligue 1 🤑🇫🇷 pic.twitter.com/wZgjChjupp — Mail Sport (@MailSport) March 26, 2025

Les entrées en jeu de Greenwood contre Lens et Paris n’ont pas convaincu. Son coach, qui a joué un rôle clé dans sa venue à l’OM, attend davantage de lui. Dès son arrivée sur le banc marseillais, De Zerbi avait personnellement contacté le père du joueur pour le convaincre de choisir Marseille comme tremplin pour relancer sa carrière.

Si ses statistiques restent solides avec 15 buts, derrière les 21 réalisations d’Ousmane Dembélé, son implication a été jugée insuffisante ces dernières semaines. Selon l’Equipe, son attitude, perçue comme trop individualiste et irrégulière, a parfois agacé certains partenaires. Un constat qui tranche avec son début de saison plus flamboyant.

Greenwood veut revenir fort !

Le quotidien sportif précise qu’après des discussions avec le staff et la direction, Greenwood a affiché sa volonté de retrouver un état d’esprit plus collectif. Sa présence précoce à La Commanderie et son sérieux à l’entraînement ont été bien accueillis par le club. Suffisant pour retrouver une place de titulaire face à Reims, samedi ? L’OM espère revoir un Greenwood percutant pour valider son billet en Ligue des champions.