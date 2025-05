OM : Greenwood met le feu à l’entrainement !

Buteur, passeur, dribbleur… Mason Greenwood a enflammé la séance du jour, éblouissant ses coéquipiers et le staff par sa palette technique impressionnante. L’attaquant anglais affiche une forme étincelante et enchaîne les prestations de haut niveau, laissant augurer de belles choses pour le dernier match de la saison face à Rennes ce dimanche au vélodrome. prochaines échéances. Greenwood semble plus affûté que jamais !

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2025