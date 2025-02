OM : Greenwood, Nantes… La conf de Kondogbia résumée en 5 points !

Avant la reception du FC Nantes, Geoffrey Kondogbia a répondu aux questions des journalistes au centre RLD ce vendredi. Voici ses déclarations résumées en 5 points :

La méforme de Greenwood ? Kondogbia souligne l’impact positif de Mason Greenwood sur l’équipe, notamment grâce à ses qualités techniques et son efficacité offensive.

🎙️ « Un souci Greenwood? Non pas du tout »#Kondogbia : « Un souci #Greenwood? Non pas du tout. Très peu de joueurs peuvent être des joueurs-clefs sur une saison entière. On est exigeant avec les joueurs créatifs et les joueurs d’instinct. On a besoin de lui et de ses qualités. Il… pic.twitter.com/PMyJ0kGHrD

