OM : Greenwood n’existe plus ?

Julien Laurens, expert de la Premier League et du football britannique, a récemment dévoilé une analyse inattendue sur RMC. Passionné de PSG, il estime que Mason Greenwood ne constitue plus un sujet d’actualité en Angleterre.

>Dans une déclaration saisissante, il a affirmé : « Est-ce qu’en Angleterre, on parle des performances de Mason Greenwood ? Non, il n’existe plus. Sur la BBC, on ne parle pas de Mason Greenwood. On peut parler de Marseille, on parle de (Roberto) De Zerbi, de (Adrien) Rabiot, mais pas de lui. Les gens se plaignent et écrivent à la BBC : ‘pourquoi vous parlez de lui ? On ne devrait pas parler de lui’. »

