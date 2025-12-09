OM – Greenwood : « On avait vraiment besoin de ces trois points »

Auteur d’un doublé décisif lors de la victoire arrachée de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (2-3), Mason Greenwood s’est présenté au micro de Canal+ avec un mélange de soulagement et de lucidité. Le Britannique, une nouvelle fois étincelant, a rappelé l’importance capitale de ce succès dans la course à la qualification.

« C’était vraiment important de prendre ces trois points, on en avait vraiment besoin », a déclaré l’attaquant marseillais, conscient du tournant que représentait cette victoire à l’extérieur. « Ils nous ont mis une grosse pression en fin de match, mais on a ces trois points. »

Dominateur avant de sombrer dans un dernier quart d’heure chaotique, l’OM a tenu bon grâce à la justesse offensive de Greenwood, encore une fois homme providentiel. Son doublé porte son total à trois buts dans la compétition cette saison.

Déjà tourné vers la suite, le joueur sait que rien n’est encore acquis : « Le match de Liverpool sera aussi très important pour se qualifier en play-off », a-t-il insisté, soulignant le défi immense qui attend les Phocéens face à un adversaire d’un tout autre calibre.

Avec cette victoire ardemment disputée, l’OM reste en vie dans sa campagne européenne. Et si Marseille veut poursuivre son aventure, Greenwood pourrait bien être l’arme décisive.

