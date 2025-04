OM : Greenwood, porté disparu…

L’Olympique de Marseille a de nouveau vécu un nouveau match compliqué en s’inclinant copieusement 3 – 0 contre l’AS Monaco. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1.

Pour cet affrontement face aux Monégasques, De Zerbi avait décidé d’aligner l’anglais sur l’aile droite de l’attaque phocéenne, son poste habituel.

Bien que l’OM soit correctement rentré dans son match avec une grosse possession de balle (plus de 60%) et quelques occasions, elle a cruellement manqué de solidité défensive et s’est montré en difficulté sur chaque attaque monégasque. Score final 3 – 0 pour Monaco qui, sans faire son plus beau match, a fait plier un OM définitivement malade.

La note de Mason Greenwood : 2/10

Son appréciation

Aligné sur l’aile droite de l’attaque phocéenne, l’anglais a de nouveau grandement déçu hier. S’il a tenté de se montrer dangereux par quelques frappes trop molles (52e ,53e) il accuse toutefois des statistiques techniques glaçantes pour un joueur de son calibre. 18 pertes de balle, 0 duel gagné et 0 dribbles réussis. Le joueur que l’on voyait en début de saison semble donc définitivement s’être éteint et c’est assez frustrant lorsque l’on connait ses qualités footballistiques…

Les notes des médias