OM : Greenwood, poste, Champions League… la conf de Gomes résumée en 5 points !

À la veille du choc européen contre Newcastle, Angel Gomes s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’état d’esprit du groupe. Le milieu offensif de l’OM a insisté sur la détermination collective et l’importance de prendre chaque match avec le même sérieux. Il a également parlé de son intégration, de sa relation avec Greenwood et de la montée en puissance du club anglais.

La conférence de presse d’Angel Gomes résumée en 5 points

Un joueur polyvalent qui s’adapte facilement

Gomes a expliqué qu’il aime évoluer à différents postes, précisant : “J’aime jouer quelle que soit la position” et soulignant l’automatisme naturel qu’il entretient avec Greenwood, son partenaire depuis l’enfance.

Une rencontre abordée avec une mentalité de finale

Le milieu marseillais a rappelé la nécessité de jouer “chaque match comme une finale”, l’OM ayant besoin de points pour rester dans la course, malgré les incertitudes propres au football.

Greenwood, un coéquipier apprécié dans le vestiaire

Il a décrit un partenaire épanoui et bien intégré : “C’est un mec très sympa… sur le terrain, il s’amuse”, affirmant qu’être proche de lui facilite leur entente.

🗣️ "Greenwood est un mec très sympa"
#AngelGomes : "#Greenwood ? Tout se joue sur l'environnement qu'on lui donne. C'est un mec très sympa. Si vous demandez à chaque membre du staff, quand il est sur le terrain, il s'amuse. En tant que coéquipier, c'est plus facile. En tant…

Objectif : rester concentrés malgré la bonne dynamique

Pour Gomes, la victoire à Nice appartient déjà au passé : “Demain ce n’est pas moi le plus important mais l’équipe” et le groupe doit avancer match après match tout en capitalisant sur la confiance retrouvée.

🗣️ "On sait que le match sera regardé"
#AngelGomes : "C'est toujours spécial de jouer contre des équipes anglaises. En grandissant en Angleterre, ce sont des équipes qu'on a déjà jouées. En ayant de la famille là-bas, on sait que le match sera regardé. (…) Je pense que…

Newcastle, un club solide qui a franchi un cap

L’international anglais a reconnu la force actuelle des Magpies, “une équipe très solide”, tout en confiant que jouer un club anglais reste un moment particulier pour lui, compte tenu de son histoire et de sa famille outre-Manche.