Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Greenwood, poste, Champions League… la conf de Gomes résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Greenwood, poste, Champions League… la conf de Gomes résumée en 5 points !

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

À la veille du choc européen contre Newcastle, Angel Gomes s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’état d’esprit du groupe. Le milieu offensif de l’OM a insisté sur la détermination collective et l’importance de prendre chaque match avec le même sérieux. Il a également parlé de son intégration, de sa relation avec Greenwood et de la montée en puissance du club anglais.

 

La conférence de presse d’Angel Gomes résumée en 5 points

 

 

Un joueur polyvalent qui s’adapte facilement
Gomes a expliqué qu’il aime évoluer à différents postes, précisant : “J’aime jouer quelle que soit la position” et soulignant l’automatisme naturel qu’il entretient avec Greenwood, son partenaire depuis l’enfance.

Une rencontre abordée avec une mentalité de finale
Le milieu marseillais a rappelé la nécessité de jouer “chaque match comme une finale”, l’OM ayant besoin de points pour rester dans la course, malgré les incertitudes propres au football.

Greenwood, un coéquipier apprécié dans le vestiaire
Il a décrit un partenaire épanoui et bien intégré : “C’est un mec très sympa… sur le terrain, il s’amuse”, affirmant qu’être proche de lui facilite leur entente.

 

Objectif : rester concentrés malgré la bonne dynamique
Pour Gomes, la victoire à Nice appartient déjà au passé : “Demain ce n’est pas moi le plus important mais l’équipe” et le groupe doit avancer match après match tout en capitalisant sur la confiance retrouvée.

 

Newcastle, un club solide qui a franchi un cap
L’international anglais a reconnu la force actuelle des Magpies, “une équipe très solide”, tout en confiant que jouer un club anglais reste un moment particulier pour lui, compte tenu de son histoire et de sa famille outre-Manche.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823