OM : Greenwood sera là, mais 3 grands absents et une grosse incertitude face à Strasbourg !

Avant la réception de Strasbourg ce dimanche, l’Olympique de Marseille fait face à plusieurs incertitudes au niveau de son groupe, avec quelques absences et joueurs en reprise.

Le principal joueur qui sera présent lors de cette rencontre est Mason Greenwood. Bien qu’il ait été absent de l’entraînement ce matin en raison d’un problème familial qui l’a contraint à rentrer temporairement en Angleterre, il est désormais de retour à Marseille et sera bien dans le groupe pour affronter Strasbourg. De Zerbi l’a confirmé en conférence de presse : « Mason sera là. On a quelques problèmes pour certains joueurs qui n’étaient pas en forme après le match. On verra dimanche matin. On essaiera de récupérer tous les joueurs et d’avoir les meilleurs sur le terrain. »

En revanche, Valentin Rongier est une incertitude pour dimanche. Le milieu de terrain français a souffert d’une blessure à la cuisse droite et son état sera évalué de près dans les prochaines heures pour savoir s’il pourra participer à la rencontre. Cette absence éventuelle viendrait compliquer les choix de Roberto De Zerbi, qui devra probablement ajuster son milieu de terrain.

Harit, Wahi et Kondogbia forfaits ? Rongier très incertain ?

Elye Wahi et Geoffrey Kondogbia poursuivent leur travail de reprise. Leurs retours ne semblent pas imminents, bien qu’ils progressent dans leur réhabilitation. Ils ne seront pas disponibles pour le match de dimanche, mais leur retour à la compétition pourrait intervenir dans les semaines à venir. De Zerbi a confirmé l’absence de Wahi pour dimanche : « Il ne sera pas là dimanche car il est encore blessé. Son absence nous a pesé cette semaine. »

Enfin, Amine Harit reste en soins après sa blessure, et sa participation au prochain match semble encore incertaine. Le staff médical continue de suivre de près son évolution.

Ainsi, l’OM devra composer avec quelques absences et incertitudes avant ce match crucial contre Strasbourg, tout en espérant pouvoir compter sur des retours rapides de ses joueurs clés dans les prochains jours.