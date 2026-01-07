OM : Greenwood seul représentant de la Ligue 1 hors PSG, dans le classement des joueurs les plus chers

L’Observatoire du football CIES a publié son classement annuel des 100 joueurs disposant de la plus forte valeur marchande au niveau mondial. Cette étude repose sur un modèle statistique prenant en compte plusieurs critères objectifs, notamment l’âge, les performances sportives, la durée de contrat, le niveau de compétition disputé et la situation contractuelle des joueurs.

Dans cette édition, l’Olympique de Marseille apparaît comme le seul club de Ligue 1, en dehors du Paris Saint-Germain, à placer un joueur dans ce top 100. Mason Greenwood figure à la 95e place du classement, avec une valeur marchande estimée à 64 millions d’euros. L’attaquant anglais, arrivé à l’OM à l’été 2024, est actuellement le meilleur buteur du championnat de France avec 11 buts.

Le classement est largement dominé par de jeunes joueurs évoluant dans des clubs majeurs du football européen. Lamine Yamal, âgé de 18 ans et sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2031, occupe la première place avec une valeur estimée à 343,1 millions d’euros. Il devance Erling Haaland (255,1 M€) et Kylian Mbappé (201,3 M€).

Trois joueurs français figurent dans le top 10 : Kylian Mbappé, Michael Olise et Désiré Doué. Ce dernier est également le joueur du PSG le mieux classé, devant João Neves. En dehors de Greenwood, aucun autre joueur de Ligue 1 ne figure dans le top 100 hors effectif parisien.

À noter également l’évolution notable de Vinicius Junior. Troisième du classement en janvier 2025 avec une valeur estimée à 205,7 millions d’euros, l’ailier brésilien apparaît désormais à la 38e place, avec une estimation de 90,3 millions.

Top 10 des joueurs à la plus forte valeur marchande (CIES)

Lamine Yamal – 343,1 M€ Erling Haaland – 255,1 M€ Kylian Mbappé – 201,3 M€ Jude Bellingham – 153,1 M€ Michael Olise – 136,9 M€ Florian Wirtz – 135,8 M€ Désiré Doué – 134,6 M€ João Neves – 130,6 M€ Arda Güler – 130,3 M€ Pedri – 130 M€

Ce classement illustre la hiérarchie actuelle des valeurs marchandes dans le football européen selon les critères du CIES.