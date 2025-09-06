OM : Greenwood va devoir trancher !

Arrivé à l’OM l’été dernier, Mason Greenwood retrouve peu à peu son meilleur niveau en Ligue 1. À seulement 23 ans, l’attaquant marseillais reste au centre de toutes les attentions, notamment en raison de son avenir en sélection. Bien qu’il ait récemment obtenu un passeport jamaïcain, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas encore définitivement tranché sur son choix international.

Sélectionné à une seule reprise avec l’Angleterre, en septembre 2020, Greenwood dispose encore de la possibilité de changer de sélection comme le permet le règlement de la FIFA. Écarté pendant plusieurs années en raison de son affaire extra-sportive, l’ailier de l’Olympique de Marseille se retrouve aujourd’hui face à un dilemme : représenter la Jamaïque, pays de ses origines, ou tenter un grand retour avec les Three Lions.

Greenwood toujours dans le viseur des Three Lions ?

Interrogé sur le sujet, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a reconnu suivre la situation mais sans envisager de convocation à court terme. « Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent. Je n’ai parlé ni à lui, ni à son entourage. J’avais cru comprendre qu’il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n’y avons plus pensé (…) Il n’est pas dans nos plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment. »

Ces déclarations laissent une porte entrouverte mais confirment que Greenwood n’est pas, aujourd’hui, une option forte pour l’attaque anglaise. Néanmoins, ses performances sous le maillot marseillais pourraient rebattre les cartes. En cas de saison réussie avec l’OM, l’attaquant formé à Manchester United pourrait retrouver une place dans la hiérarchie offensive des Three Lions.

En attendant, Greenwood pourrait se tourner vers la sélection jamaïcaine, où son profil de buteur polyvalent serait un renfort de poids. Le choix final s’annonce décisif pour la suite de sa carrière internationale et pourrait bien se jouer dans les prochains mois.