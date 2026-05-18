OM : Grégory Lorenzi annonce la couleur concernant sa gestion du mercato !

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Medhi Benatia de son poste de directeur sportif. Pour lui succéder, Grégory Lorenzi, artisan de la progression du Stade Brestois ces dernières saisons, est annoncé à l’OM avec une ligne directrice déjà clairement assumée pour le prochain mercato.

Le changement est désormais acté dans l’organigramme de l’OM. Samedi, le club marseillais a confirmé dans un communiqué le départ de Medhi Benatia, qui quittera officiellement ses fonctions le 18 mai 2026. Une décision qui ouvre immédiatement un nouveau cycle dans la stratégie sportive olympienne, alors que le chantier du mercato estival doit rapidement s’accélérer.

Pour prendre la relève, le nom de Grégory Lorenzi s’impose avec insistance. Après dix saisons passées au Stade Brestois, le dirigeant corse devrait rejoindre Marseille dans les prochains jours afin de piloter le recrutement de l’Olympique de Marseille.

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Lorenzi veut conserver ses principes de recrutement

Dans un entretien accordé au Télégramme, Grégory Lorenzi a évoqué sa vision du métier et son approche du recrutement, alors que son arrivée à l’OM se précise. « Je ne changerai pas ma façon de faire en termes de recrutement. Si des clubs s’intéressent à moi, c’est parce que ce que j’ai fait les intéresse. Si demain je change de club, je devrais m’adapter à son environnement mais en gardant mes principes, les méthodes et la vision que j’ai construits ici », a expliqué le futur dirigeant marseillais.

Cette déclaration confirme la volonté de Grégory Lorenzi de s’appuyer sur les méthodes qui ont permis à Brest de franchir un cap sportif ces dernières années en Ligue 1. À Marseille, le contexte sera toutefois différent, avec une pression médiatique et sportive nettement plus forte autour du club phocéen.

Un fonctionnement différent à Marseille

Toujours dans le même entretien, Grégory Lorenzi est revenu sur l’organisation interne qu’il connaissait à Brest, un modèle basé sur une forte confiance avec les dirigeants bretons. « Le fonctionnement du club est particulier, avec un président et un coprésident actionnaires, Denis et Gérard (Le Saint) ; Pascal (Robert) sur la partie administrative et moi sur la sportive. Pour moi, c’était très simple, je n’avais pas besoin de la validation de mon président pour savoir si je pouvais recruter un joueur. Ça a été notre fonctionnement et force est de constater que ça a fonctionné. Mais cela est passé par une confiance construite au fil du temps, au-delà de l’amitié qui était déjà la nôtre avant avec Denis. Il sera peut-être difficile pour le président de retrouver ce même fonctionnement. C’est pour ça que je dis que peut-être, l’idée sera de faire différemment », a-t-il ajouté.