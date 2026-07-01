OM : Grégory Lorenzi justifie le choix de Bruno Genesio !

L’Olympique de Marseille a officialisé la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de son équipe professionnelle. À cette occasion, le directeur sportif Grégory Lorenzi a détaillé les raisons qui ont conduit le club à confier son projet sportif au technicien français, dans un communiqué officiel.

Grégory Lorenzi explique le choix de Bruno Genesio

L’Olympique de Marseille a lancé une nouvelle étape de son projet sportif avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’équipe première. L’ancien entraîneur de Lille succède officiellement à son prédécesseur et aura pour mission de conduire l’OM dans ses prochains objectifs sportifs. L’annonce a été accompagnée d’une prise de parole de Grégory Lorenzi, directeur sportif du club, qui a expliqué les motivations de cette nomination.

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Le dirigeant marseillais a notamment mis en avant l’expérience du technicien ainsi que la convergence de vues entre les deux hommes concernant le développement du projet sportif. Dans le communiqué officiel, Grégory Lorenzi déclare : « Le choix de Bruno Genesio s’est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l’ambition que nous portons pour l’Olympique de Marseille. Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d’un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters. »

L’OM ouvre un nouveau cycle sportif

À travers cette nomination, l’OM confie son banc à un entraîneur reconnu pour son expérience du très haut niveau en France et en compétitions européennes. Les propos de Grégory Lorenzi traduisent la volonté de bâtir un projet inscrit dans la durée, avec un accent mis sur la construction de l’effectif et le développement des joueurs.

L’arrivée de Bruno Genesio marque ainsi le début d’un nouveau cycle pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen affiche sa volonté d’aligner sa stratégie sportive autour d’une vision commune entre son nouvel entraîneur et sa direction sportive, avec l’objectif de répondre aux exigences du club et aux attentes de ses supporters.