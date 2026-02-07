OM : Grégory Schneider alerte sur le management de De Zerbi avant le Classique

À quelques jours du déplacement de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, la gestion de l’effectif par Roberto De Zerbi fait débat. Sur le plateau de la chaîne L’Équipe, le journaliste de Libération Grégory Schneider a exprimé de vives réserves sur une méthode qu’il juge risquée pour l’équilibre du vestiaire marseillais.

Un choix fort dans les cages qui interroge

Selon plusieurs sources concordantes, Geronimo Rulli pourrait débuter sur le banc dimanche face au Paris Saint-Germain, au profit de Jeffrey De Lange. Une hypothèse forte à l’approche du Classique, dans un contexte sportif déjà tendu pour l’OM. Ce possible changement de hiérarchie dans les buts a rapidement suscité des réactions, notamment celle de Grégory Schneider sur la chaîne L’Équipe.

Le journaliste a dénoncé une gestion qu’il estime excessive sur le plan psychologique. « De Zerbi abuse des ressorts émotionnels. Il va toujours trouver un truc. Ils ont une politique qui dit qu’aucun joueur n’est plus grand que le club. Mais cela fragilise les joueurs », a-t-il déclaré à l’antenne. Une analyse qui met en lumière la ligne de conduite revendiquée par le technicien italien, mais aussi ses effets potentiellement déstabilisateurs.

Les cadres de l’OM dans le viseur

Grégory Schneider est allé plus loin en évoquant un traitement récurrent des joueurs d’expérience. « Il s’en prend souvent aux cadres et ça, c’est dangereux. Leonardo Balerdi et Valentin Rongier y sont passés avant Rulli. Cette absence de repères se voit. Tu ne peux pas systématiquement démolir tous tes cadres », a-t-il insisté. Un constat sévère, alors que l’OM cherche encore de la continuité dans ses performances en Ligue 1.

À l’approche d’un rendez-vous majeur face au PSG, Roberto De Zerbi sait que ses choix seront scrutés de près. Dans une saison où la lutte pour les premières places s’annonce serrée, la gestion humaine et sportive de l’effectif marseillais pourrait peser lourd dans les semaines à venir.