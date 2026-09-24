OM : gros coup dur pour Genesio !

Mauvaise nouvelle pour l’OM et Bruno Genesio. Blessé mercredi à l’entraînement avec le Canada, Derek Cornelius pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Le sélectionneur canadien Jesse Marsch craint une blessure importante à la hanche, possiblement comparable à celle subie par Promise David plus tôt dans l’année.

Marsch craint une longue absence

Derek Cornelius s’est blessé sans contact lors d’un entraînement du Canada à Toronto. Le défenseur marseillais a dû être transporté à l’hôpital pour passer des examens complémentaires. Canada Soccer avait d’abord évoqué une blessure au bas du corps.

Le sélectionneur Jesse Marsch a ensuite apporté des précisions beaucoup plus inquiétantes.

« Nous pensons que cela pourrait ressembler à ce qu’a eu Promise David. Nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, mais cela risque de l’éloigner des terrains pendant quelques mois. »

Le sélectionneur canadien évoque une blessure à la hanche et rappelle que Promise David avait souffert d’une rupture d’un tendon de la hanche, nécessitant une longue convalescence.

Un vrai problème pour Genesio

Même s’il avait peu joué depuis le début de saison, Cornelius restait une solution importante dans la rotation défensive de l’OM. Une longue absence réduirait encore les options de Bruno Genesio dans un secteur déjà fragile.

Le diagnostic définitif reste attendu, mais la tendance est clairement inquiétante. Pour l’OM, ce nouveau pépin arrive au pire moment, alors que le club espérait justement profiter de la trêve pour récupérer plusieurs blessés.