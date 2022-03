OM : Gros coup dur pour l’ASSE, deux absents déjà confirmés !

L’Olympique de Marseille ira ce samedi à Geoffroy Guichard pour le match retour de championnat face à l’AS Saint-Etienne. Gros coup dur pour les Verts avec deux absences confirmées !

Après une trêve remplie d’émotion pour les Marseillais (Première sélection pour Saliba, Ünder et Guendouzi buteurs, Gueye et Dieng iront à la Coupe du Monde), il faudra aller à Saint-Etienne pour prendre les trois points et continuer la course à la seconde place en championnat !

En apparence, ce déplacement en terre stéphanoise semble simple pour les Marseillais. Les Verts ne sont pas au mieux de leur forme cette saison. Pire, ils sont à seulement 4 points de la zone rouge devant les Girondins de Bordeaux et le FC Metz.

Hamouma déjà absent, Khazri sera trop court?

Ce samedi donc, ils recevront les Marseillais mais L’Equipe vient d’annoncer une mauvaise nouvelle concernant ce match. En effet, l’AS Saint-Etienne devrait être amputé d’un nouveau membre offensif après Romain Hamouma.

L’attaquant qui s’est fait opérer le 3 mars dernier ne sera pas là pour la réception de l’OM, c’est déjà acté. En revanche pour Whabi Khazri, de nouveau examens médicaux devraient être faits dans les prochains jours afin de déterminer sa présence ou non.

Khazri garde un espoir, de nouveaux examens effectués

L’international tunisien n’a pas pu se rendre en sélection après une lésion à l’ischio-jambier droit face à Troyes le 18 mars dernier… L’Equipe confirme de son côté que « le délai de guérison sera trop court » pour qu’il puisse apparaître sur la feuille de match ce samedi afin d’affronter les Marseillais.

A LIRE AUSSI : ASSE – OM : Sans Milik, quelle attaque ?

Un nouveau coup dur pour Pascal Dupraz, déjà en difficulté en championnat, qui va devoir se passer de son meilleur buteur depuis le début de la saison avec 9 réalisations en 25 matchs de Ligue 1. En plus d’Hamouma, les Verts perdent deux joueurs expérimentés qui ont souvent fait mouche face aux Olympiens.

Pour rappel, l’OM avait reçu les Stéphanois en tout début de saison au Vélodrome. La rencontre s’était soldée par une victoire marseillais sur le score de 3-1 grâce à des buts de Guendouzi, Gerson et Cengiz Ünder. Kolodziejczak avait trouvé le chemin des filets pour les Verts.