OM : grosse sanction pour les deux derniers matches de la saison au Vélodrome !

La sanction est tombée pour l’Olympique de Marseille. La commission de discipline de la LFP a décidé de fermer partiellement le Virage Nord occupé par les Fanatics pour les deux dernières réceptions de la saison. Une décision lourde de conséquences dans un sprint final crucial en Ligue 1.

Une sanction disciplinaire après les incidents face à Metz

Réunie à Paris, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a infligé une fermeture partielle de la tribune des Fanatics, groupe emblématique de supporters de l’Olympique de Marseille. Cette sanction fait suite à l’usage massif d’engins pyrotechniques lors de la rencontre face à Metz, le 10 avril dernier.

À l’occasion du 38e anniversaire du groupe, fumigènes et feux d’artifice avaient été allumés en nombre dans le Virage Nord. Un comportement déjà dans le viseur des instances, puisque les Fanatics étaient sous le coup d’un match de suspension avec sursis. La récidive a donc logiquement entraîné une sanction alourdie.

Un Vélodrome amputé pour deux matches décisifs

Concrètement, les Fanatics seront absents lors des réceptions de Nice et de Rennes, deux rencontres clés dans la course de l’OM en Ligue 1. Le match contre Nice, prévu ce dimanche, puis celui face à Rennes le 17 mai, se disputeront sans l’un des poumons historiques de l’ambiance du Stade Vélodrome.

Pour l’Olympique de Marseille, cette décision intervient à un moment charnière de la saison. Privé d’une partie de son soutien habituel, le club devra composer sans son traditionnel “douzième homme” dans une période où chaque point peut s’avérer déterminant.

Cette sanction illustre une nouvelle fois la fermeté de la LFP face à l’usage d’engins pyrotechniques, malgré leur ancrage dans la culture des tribunes marseillaises.