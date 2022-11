DFM, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce lundi. Nicolas Filhol était accompagné par Rayane Benmokrane, Jean-Charles De Bono notre consultant et nos invités Saïd et Kheops du groupe IAM. Au programme de cette émission : GROSSE VICTOIRE A MONACO, TERRIBLE NOUVELLE POUR HARIT. BILAN mi-saison TUDOR, GERSON…



Pour nous suivre en direct, trois possibilités :