DFM, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce lundi. Mourad Aerts était accompagné par Rayane Benmokrane et Christian Cataldo, président des Dodgers ! Au programme de cette émission : FORMATION, SUPPORTERS, MERCATO, DIENG, GERSON… Le bilan de la CONF’ de LONGORIA !

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :