OM : Groupe, Balerdi, Paixao, Gouiri… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille du prochain match de l’Olympique de Marseille face à Lorient, l’entraîneur Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. Entre état de forme des joueurs, retour attendu de Paixao et ambitions de jeu, le coach italien a livré plusieurs messages forts. Voici les cinq points essentiels à retenir.

1. Un effectif au complet

Bonne nouvelle pour l’OM : l’entraîneur a confirmé que l’ensemble du groupe est disponible. « Paixao revient, on va voir s’il pourra commencer. Balerdi est bien revenu, Aubameyang et Weah aussi. Les nouveaux sont tous dispos. Vermeeren et Traoré ont eu un petit problème en début de semaine mais peuvent jouer. Medina peut jouer, ça a été une lourde perte pour nous. Tout le monde va bien. »

2. Une exigence claire sur le jeu

De Zerbi ne cache pas ses attentes : il veut voir son équipe progresser dans le jeu et retrouver un style offensif. « Je voudrais toujours gagner 5-0, marquer beaucoup de buts et ne pas en encaisser. (…) Je m’attends à ce qu’on progresse dans le jeu. Si tu ne joues pas bien, tu ne peux pas gagner. »

3. L’impatience autour de Paixao

Absent pendant deux mois, le Brésilien est attendu comme un renfort majeur. « Je suis aussi impatient de voir Paixao. (…) Il n’est pas encore dans sa meilleure forme mais il nous a beaucoup manqué, surtout sur la façon dont j’ai l’OM en tête. »

4. Confiance renouvelée envers Balerdi

Malgré des critiques, l’Argentin garde un rôle central. « Balerdi, ça reste le capitaine indiscutable, un joueur très important. (…) En dehors de ses erreurs, un supporter doit être fier d’avoir Balerdi. »

5. Gouiri, un élément toujours essentiel

Le coach a tenu à rassurer sur la place de l’attaquant français. « Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite appelé Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas. (…) Ça reste comme Balerdi un joueur très important. »