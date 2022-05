OM – Guendouzi : « Il y a un peu de blessés mais on aura récupéré une bonne partie des joueurs pour Rennes »

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à Lorient sur le score de 3-0 ! Guendouzi était au micro de Paganelli et a annoncé des retours face à Rennes !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points face à Lorient ce dimanche à 17h05. Une victoire qui permet aux Marseillais de reprendre la deuxième place à Monaco et d’appréhender les deux prochaines rencontres avec un peu plus de sérénité.

C’est de très bonne augure pour la suite, on a une semaine maintenant pour préparer le match à Rennes — Guendouzi

Malgré quelques blessés lors de ce match, Mattéo Guenoduzi est confiant pour leur retour. Une semaine devrait permettre aux Marseillais de se remettre sur pieds et jouer face à Rennes. Cela concerne certainement Dieng, Gerson, Caleta-Car ou encore Bakambu sortis sur blessure lors de ce match.

« Tout le monde a pris du plaisir ce soir. C’est toujours une immense fierté de marquer un but. 3-0, le score est mérité. On a fait un bon match dans l’ensemble… On avait à coeur de se rattraper par rapport à l’élimination en Conference League et le dernier match que l’on raté contre Lyon à domicile. C’est de très bonne augure pour la suite, on a une semaine maintenant pour préparer le match à Rennes. Ce sera une finale à jouer là-bas. Ce sera un match compliqué. Il y a un peu de blessés mais cette semaine on va bien récupérer. On aura récupéré une bonne partie des joueurs et on sera d’attaque pour le match. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal Football Club (08/05/22)