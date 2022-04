OM : « Guendouzi ne pourra pas tenir dix ans comme ça »

C’est un des cadres de l’équipe marseillaise depuis son arrivée. Mattéeo Guendouzi est rarement sur le banc et enchaine les titularisations, le milieu de terrain commence à fatiguer mais ne va rien lâcher…

Interrogé par l’Equipe, son coach personnel, Serge Costa confirme la fatigue accumulé par l’international français. Il estime que Guendouzi va devoir être plus juste dans ses courses…

Guendouzi doit courir mieux ou du moins plus juste

« Il court beaucoup, même après l’arbitre quand il y a une embrouille. Dans son jeu, il a une tendance naturelle à être généreux dans l’effort. Cela va bien avec l’intensité demandée par Jorge Sampaoli. Mais parfois, il doit courir mieux ou du moins plus juste. En vrai, Mattéo est fatigué mais il compense par une fraîcheur mentale. On touche du bois pour qu’il ne se blesse pas et il ne pourra pas tenir dix ans comme ça. Mais vu que le corps et l’esprit sont reliés, il se régénère dans l’environnement marseillais actuel : les résultats, qui sont bons, le soutien des supporters, l’énergie transmise par Sampaoli en cette fin de saison. Son entraîneur ne le ménage pas et il a une gestion un peu moins scientifique avec lui peut-être, plus émotionnelle. Dans tous les cas, il faudra une vraie coupure à Mattéo cet été avant des échéances importantes la saison prochaine, avec peut-être la Coupe du monde et la Ligue des champions. » Serge Costa – source : L’Equipe (27/04/2022)

Guendouzi est aussi très apprécié des anciens joueurs comme Eric Di Meco. Dans le Moscato Show sur RMC, l’ex-latéral gauche a détaillé ce qui lui plaisait chez l’ancien milieu de terrain d’Arsenal.

« Tu es content d’avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Quand il joue ailleurs, tu ne le supportes pas. C’est un fort caractère et il se nourrit de ça. Tu as besoin d’avoir un mec comme ça à Marseille. Il s’est imposé à Marseille. Je ne le voyais pas à ce niveau. Il est devenu international. C’est un mec rare. Je suis content qu’il reste ici et qu’il ait envie de construire à Marseille. C’est le genre de mecs autour desquels tu construis. Il se sacrifie sur le terrain. Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe. Le problème, c’est que quand tu es pénible et moyen, tu agaces aussi tes supporters. Mais ce n’est pas le cas » Eric Di Meco – Source : RMC (20/04/22)